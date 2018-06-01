Мать погибшей экс-"регионалки" Бережной облили зеленкой в собственной квартире (видео)

"Они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить", - заявила Елена Бережная.

Группа неизвестных утром в пятницу, 1 июня, облила зеленкой мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную в собственной квартире и в присутствии сотрудника полиции.

Об этом сообщает Newsone. Бережная заявила, что еще с 07:00 к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

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"Сегодня в 06:50 восемь человек начали блокировать мою квартиру, стучать. Вышли соседи, начали выяснять, что случилось. Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины. Приехала полиция. Развернулась и уехала. Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", - рассказала она.

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Ранее сообщалось, что мать погибшей экс-регионалки задержали во время акции "Бессмертный полк".

На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством так называемая "георгиевская" лента, которую Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.