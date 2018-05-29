В центре Одессы неизвестные разгромили три игорных заведения

Нападавшие в масках повредили оборудование заведений, используя пиротехнические средства.

В центре Одессы неизвестные злоумышленники разгромили три заведения распространения лотерей «Лотомаркет».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 28 мая в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что группа неизвестных в балаклавах зашла в помещение «Лотомаркета» и повредила оборудование заведения.

«Уже через некоторое время правоохранители получили сообщение о совершении еще нескольких аналогичных правонарушений. Также установлено, что злоумышленники использовали пиротехнические средства», - рассказали в главном управлении.

В настоящее время по всем трем адресам работники Портофранковского отделения полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личности правонарушителей, принимаются меры по опросу возможных свидетелей событий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в главном управлении, одно из разгромленных заведений расположено на пересечении улиц Преображенской и Успенской.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Суворовском районе Одессы неизвестные разгромили три офиса «Лотомаркета». В частности, в полицию поступило сообщение о том, что сразу по двум адресам группа неизвестных лиц в балаклавах битами разбила оборудование и забросали дымовыми шашками помещение. За несколько минут аналогичное сообщение поступило из другого игорного заведения.

В ноябре прошлого года сообщалось о погроме киосков "Лото Маркет" и "Спортлото" в Киеве.