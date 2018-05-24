В Кривом Роге задержали разыскиваемого Интерполом азербайджанца

Мужчина в 2017 году совершил мошенничества в особо крупных размерах в Азербайджане, там ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области правоохранители 23 мая задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение в 2017 году мошенничества в особо крупных размерах на территории Азербайджана.

После этого злоумышленник выехал из страны и был объявлен в международный розыск.

Сейчас решается вопрос о помещении мужчины в изолятор временного содержания. Затем преступника экстрадируют на родину. По закону Республики Азербайджан, мошеннику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полиция устроила засаду на мошенников, они бежали через окно и отстреливались.