Хотел сфотографироваться: в Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда
22:58, 21 мая 2018Происшествия
107
18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи, его прооперировали.
Молодой человек взобрался на крышу поезда, чтобы сфотографироваться / фото УНИАН
В Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», ЧП произошло 20 мая на станции Одесса-Восточная.
Читайте такжеНа Полтавщине школьник остался без стопы, прыгая на поезд во время движения
В частности, 18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи. Его прооперировали.
По предварительным данным, молодой человек влез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться.
Проводится соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter