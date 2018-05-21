Хотел сфотографироваться: в Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда

22:58, 21 мая 2018
Происшествия
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», ЧП произошло 20 мая на станции Одесса-Восточная.

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В частности, 18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи. Его прооперировали.

По предварительным данным, молодой человек влез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться.

Проводится соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Теги: #поезд#Одесса#удар током на крыше поезда