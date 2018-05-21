Хотел сфотографироваться: в Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда

18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи, его прооперировали.

В Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», ЧП произошло 20 мая на станции Одесса-Восточная.

Читайте такжеНа Полтавщине школьник остался без стопы, прыгая на поезд во время движения

В частности, 18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи. Его прооперировали.

По предварительным данным, молодой человек влез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться.

Проводится соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.