Появились фото "визита" "Нацкорпуса" к дому Левочкина (фото)

Об акции активисты предупреждали накануне. Причина – скандальный концерт к 9 мая на телеканале "Интер", совладельцем которого является Левочкин.

Активисты "Нацкорпуса" пришли под дом заместителя председателя "Оппоблока" Сергея Левочкина, совладельца телеканала "Интер".

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На въезде к коттеджному городку Левочкина активистов "Нацкорпуса" ждали сотрудники Нацполиции и Нацгвардии, которые применили против митингующих силовые методы. Сообщается, что правоохранители использовали дубинки и газовые баллончики. В результате этого пострадал один журналист, передает "Эспрессо.TV".

Тем не менее активисты прорвали кордон и попали на территорию дома депутата. Сейчас "Нацкорпус" рисует на зданиях граффити и клеит наклейки "Интер будет наш".

Ранее СМИ сообщали, что под жилищем Левочкина начались стычки. Члены "Национального корпуса" прорвали кордон правоохранителей и подожгли файеры.