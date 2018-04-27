В метро Харькова произошло ЧП (фото)

Личность погибшего в харьковском метро устанавливается.

В ночь на 26 апреля в переходе станции метро "Московский проспект" в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - там умер мужчина.

Со слов свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный умер, сообщила полиция Харьковщины.

Читайте такжеНа Крещатике остановилось движение из-за кортежа и сломанный светофор (фото, видео)

У мужчины при себе не было документов и мобильного телефона. Полиция принимает все необходимые меры для установления личности умершего и выяснения причин его смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне майских выходных, 27 апреля, в киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.