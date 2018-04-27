В метро Харькова произошло ЧП (фото)

14:53, 27 апреля 2018
Происшествия
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Мужчина скончался до приезда "скорой" / фото facebook.com/police.kharkov

Со слов свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный умер, сообщила полиция Харьковщины.

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У мужчины при себе не было документов и мобильного телефона. Полиция принимает все необходимые меры для установления личности умершего и выяснения причин его смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне майских выходных, 27 апреля, в киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.

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Теги: #смерть#метро#Харьков