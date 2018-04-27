В Одессе двое пьяных парней угнали с СТО машину и разбили ее (фото)

Пьяные парни ездили по частному сектору, в итоге врезались в припаркованное авто.

В Одессе двое пьяных парней на угнанной машине прошлой ночью врезались в припаркованный автомобиль, затем — в забор. Их увезли патрульные.

Об этом сообщает 048.ua. Как сообщил журналист Денис Шатсило, парни позаимствовали машину Toyota в СТО. Пьяные парни ездили по частному сектору, в итоге врезались в припаркованный Volkswagen Polo, которая от удара влетела в забор.

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Они даже предлагали полиции деньги, от прохождения экспертизы отказались.

Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай столкнулся с внедорожником.