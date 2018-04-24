В Киеве из-за прорыва трубы образовался 5-метровый фонтан: разлетался асфальт, разбиты машины (видео)

Подтоплены несколько автомобилей, также у нескольких машин побиты стекла из-за разлетевшихся кусков асфальта.

В Киеве на ул. Соломенской, 15а произошел прорыв трубы подачи холодной воды. В результате образовался 5-метровый фонтан. Подтоплены несколько автомобилей, также у нескольких машин побиты стекла из-за разлетевшихся кусков асфальта.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В результате аварии куски асфальта разлетелись на площадь около 50 кв. м. Из-за этого у нескольких машин разбиты стекла.

По состоянию на 10.45, подачу воды удалось остановить.

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