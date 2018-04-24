В Житомире задержали пятерых подростков, которые избили водителя троллейбуса

Замечание не понравилось компании подростков, они зашли в троллейбус, избили водителя и угрожали пассажирам.

В Житомире задержали пятерых хулиганов, которые избили водителя троллейбуса. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, инцидент произошел 23 апреля вечером на улице Киевской возле Житомирской общеобразовательной школы №17.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство. По их данным, подростки избили водителя троллейбуса. У одного из них свидетели события видели чем.

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Во время конфликта водитель троллейбуса получил травмы, характер которых сейчас устанавливают специалисты. Медики доставили его машиной скорой в одну из больниц города. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

По данному факту правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, конфликт возник после того, как водитель троллейбуса сделал замечание троим парням и двум девушкам, которые переходили дорогу перед троллейбусом вне пешеходного перехода. Это замечание не понравилось этой компании подростков и они зашли в троллейбус, избили водителя и угрожали пассажирам. После этого пассажиры вызвали на место конфликта полицию и медиков для пострадавшего водителя.

Как сообщал УНИАН, недавно в центре Киеве в троллейбусе произошла драка.