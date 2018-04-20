На Харьковщине лесник обнаружил 70 боеприпасов времен Второй мировой войны

Эксперты установили, что найденные ручные гранаты, минометные мины и снаряды опасны для людей.

В Харьковской области вблизи села Огурцово лесник обнаружил 70 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 18 апреля в Волчанский отдел полиции поступила информация от местного 56-летнего лесника об обнаружении подозрительных предметов.

По сведениям полиции, в двух километрах от села в лесу он увидел металлические предметы, похожие на снаряды. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, эксперты и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информация подтвердилась - на месте они обнаружили 15 ручных гранат, 15 минометных мин и 40 снарядов различных видов.

Читайте такжеНа Черниговщине задержали военного во время продажи гранатометов из зоны АТО (фото)

Эксперты установили, что найденные ручные гранаты, минометные мины и снаряды опасны для людей.

Работники Волчанского отдела полиции обеспечили охрану взрывоопасных предметов. Решается вопрос о дальнейшем уничтожения на специальной подрывной площадке.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.