"Это было месиво": пострадавшие в громком ДТП в Кривом Роге рассказали о случившемся

У четверых пострадавших человек есть угроза для жизни. У них тяжелые травмы.

Криворожане, выжившие в жутком ДТП, которое произошло 17 апреля, рассказали детали аварии.

Слова пострадавших приводит "Первый криворожский".

«Я смотрю, а он летит 100 километров в час, наверное. Такое месиво. Очень сильный удар. Я упал на женщину. Она, наверное, мертвая уже была. У меня дыхание перехватило. Минуты 3 не мог дышать», - рассказал пострадавший во время аварии криворожанин Сергей.

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Из искореженной маршрутки мужчину вытаскивали за шиворот. Его госпитализировали в травматологию с переломом позвоночника.

Юрий, другой пострадавший во время ДТП, говорит, что маршрутка была забита, в салоне были и стоячие пассажиры: «Я ехал стоя и задремал. Очнулся уже в скорой. Я не мог понять, что же произошло». У мужчины перелом ноги.

Юрий Пашков, заведующий отделением политравмы 2-й горбольницы, рассказал, что у четверых человек есть угроза для жизни. У них тяжелые травмы.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.