В Житомирской области из колонии сбежал опасный преступник (видео)

Отсидел две трети присужденного, а теперь - когда его поймают - увеличит свой срок еще на пять лет.

В Житомирской области из колонии сбежал опасный преступник. Мужчине 29 лет, он отбывал наказание за умышленное убийство. Отсидел две трети присужденного, а теперь - когда его поймают - увеличит свой срок еще на пять лет. Обстоятельства побега пока неизвестны, но правоохранители отмечают - преступник может быть очень опасным.

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