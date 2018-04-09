В Тернопольской области в результате ДТП трое молодых людей погибли и еще трое доставлены в больницу

Водитель машины не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина с 5-ю пассажирами перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое молодых людей погибли и еще трое доставлены в больницу.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Тернопольской области, авария произошла 9 апреля в 4:30.

«Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд», - отмечают в полиции.

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На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек. Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них - два парня переохлаждение, а девушка находится в реанимации.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.