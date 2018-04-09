В Тернопольской области в результате ДТП трое молодых людей погибли и еще трое доставлены в больницу

13:11, 09 апреля 2018
Происшествия
262
На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек / фото tp.npu.gov.ua

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Тернопольской области, авария произошла 9 апреля в 4:30.

«Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд», - отмечают в полиции.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму электричка столкнулась с маршруткой, погибли пять человек - СМИ

На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек. Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них - два парня переохлаждение, а девушка находится в реанимации.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Тернопольщина