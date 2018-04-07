На Днепропетровщине произошло жестокое убийство: женщина подорвалась из-за электроприбора, в который заложили взрывчатку

В середине электроприбора находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подсоединен к проводам питания прибора.

Сегодня на Днепропетровщине произошло жестокое убийство женщины. Поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-хозяйки, 1972 г.р., с множественными осколочными ранениями лица и рук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"По прибытию было установлено, что в руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор. В середине него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подсоединен к проводам питания прибора. Уже в ходе проведения необходимых мероприятий было установлено, что еще в начале марта во дворе своего дома у забора эта женщина вместе с мужем нашли пакет, в котором находился электрический бытовой прибор и еще некоторые вещи. Пакет осмотрели и решили оставить себе", - написал он.

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По его словам, скорее всего, сегодня утром женщина решила использовать это бытовой электроприбор, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв.

"Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности убийцы, который изготовил и в дальнейшем использовал такой жестокий способ для лишения жизни людей. Было ли направлено это на лишение жизни именно этой женщины - покажет следствие", - добавил Аброськин.

Ранее в Днепре задержали киллера, который готовился к убийству.