В Тернополе из двух церквей похитили средства из ящиков для пожертвований
10:22, 03 апреля 2018Происшествия
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Установлено, что неизвестный ночью, разбив окно, проник в храм и похитил из ящика для пожертвований деньги в сумме 500 грн.
В Тернополе из двух церквей похитили средства из ящиков для пожертвований. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от служителя церкви Пресвятой Троицы, что на вул. Черновицкой.
Установлено, что неизвестный ночью, разбив окно, проник в храм и похитил из ящика для пожертвований деньги в сумме 500 грн.
Аналогичное преступление произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кутковцах. Там из ящика украли 1 тыс. грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух злоумышленников, которые могут быть причастны к краже.
По данному факту открыто уголовное дело.
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