В Тернополе из двух церквей похитили средства из ящиков для пожертвований

10:22, 03 апреля 2018
Происшествия
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Установлено, что неизвестный ночью, разбив окно, проник в храм и похитил из ящика для пожертвований деньги в сумме 500 грн.

Аналогичное преступление произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кутковцах. Там из ящика украли 1 тыс. грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух злоумышленников, которые могут быть причастны к краже.

По данному факту открыто уголовное дело.

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Теги: #церковь#пожертвования на благотворительность