В Киеве ночью взорвался автомобиль

04:32, 02 апреля 2018
Происшествия
1941
Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой / фото facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.

Видео: Kyiv Operativ

Напомним, 30 марта в Святошинском районе Киева на улице Якуба Коласа около 05.00 взорвался автомобиль Range Rover, вследствие этого получил ранение ног владелец иномарки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#автомобиль#взрыв