В Киеве ночью взорвался автомобиль
04:32, 02 апреля 2018Происшествия
1941
Причины взрыва автомобиля выясняются.
Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.
Видео: Kyiv Operativ
Напомним, 30 марта в Святошинском районе Киева на улице Якуба Коласа около 05.00 взорвался автомобиль Range Rover, вследствие этого получил ранение ног владелец иномарки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter