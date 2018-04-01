В киевской многоэтажке оборвался лифт с человеком внутри

Лифтовая кабина с мужчиной внутри упала с высоты третьего этажа.

В Киеве в результате падения кабины лифта в одной из многоэтажек пострадал мужчина.

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Как сообщает «Еспресо», инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Деснянского района.

Лифтовая кабина упала с высоты третьего этажа. В момент инцидента в кабине находился мужчина. Его увезла машина «скорой помощи».

Напомним, 4 ноября в Киеве с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница.

К счастью, во время падения сработал механизм защиты, и кабина лифта остановилась на уровне шестого этажа. В результате женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, ребенок – ушиб позвоночника. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.