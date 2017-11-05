Пролетел десять этажей: в Киеве оборвался лифт с женщиной и ребенком внутри

В Киеве с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Случай произошел в субботу вечером, 4 ноября, в доме на улице Урловская, 40 в Дарницком районе.

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К счастью, во время падения сработал механизм защиты, и кабина лифта остановилась на уровне шестого этажа. В результате женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, ребенок – ушиб позвоночника. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Обстоятельства происшествий устанавливаются, предположительно у подъемника оборвался один из тросов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе в многоэтажке загорелся лифт с женщиной внутри.