Во Львове при столкновении троллейбуса с маршруткой травмированы семь человек

Вероятной причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.

Во Львове в результате столкновения троллейбуса с маршрутным такси травмированы семь человек.

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Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 марта, около 12.00 на пересечении улиц ул. Зеленая - Луганская.

Троллейбус, который курсирует по маршруту №24, въехал в заднюю часть маршрутки №40. На момент столкновения в маршрутке находилось 20 пассажиров, в троллейбусе - около 25.

«Погибших в результате ДТП нет. Сейчас правоохранители устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - отметила Добровольская.

По информации «Горячей линии Львова», теперь известно, что во время столкновения получили травмы семь пассажиров маршрутки, пятеро из них, среди которых несовершеннолетний парень, госпитализированы.

«Вероятная причина ДТП - несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами во время движения. Предварительно, виновником ДТП является водитель троллейбуса», - сообщили в «Горячей линии Львова».