Мошенники сняли 50 тысяч гривень со счета отца погибшего в АТО бойца

Мошенники успели украсть треть суммы, начисленной государством помощи за погибшего военного.

В Сумской области полицейские разыскивают мошенников, которые сняли с банковского счета отца погибшего в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащего 50 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, 29 марта с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний житель одного из сел Шосткинского района.

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Мужчина рассказал правоохранителям, что недавно похоронил сына, который погиб в зоне проведения АТО. Государство выделило предусмотренную денежную помощь, которую соответствующие органы перечислили на его банковскую карточку. Однако неизвестные злоумышленники, воспользовавшись его неосведомленностью в банковских делах, сняли оттуда почти 50 тыс. грн - треть суммы начисленной государством помощи за погибшего в АТО военнослужащего.

По словам потерпевшего, накануне вечером ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся представителем государственного банка, и сообщил, что с его карточки неизвестные лица пытаются снять деньги, поэтому банковские работники ее заблокировали. Чтобы клиент смог воспользоваться деньгами, нужно провести ряд операций по его подсказкам, и уже через пять часов он сможет пользоваться денежными средствами.

«Пенсионер поверил незнакомцу и сообщил всю запрашиваемую информацию. Едва разговор закончился, как на телефон заявителя стали поступать смс-сообщения о снятии с его счета денежных средств. Понимая, что попал в ловушку аферистов, потерпевший позвонил дочери, а та через «горячую» линию банка заблокировала финансовый документ отца», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают меры по установлению личностей злоумышленников и привлечению их к уголовной ответственности.