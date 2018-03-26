Киевские правоохранители поместили "вора в законе" из Грузии в пункт временного приема иностранцев (фото, видео)

За семь лет украинские правоохранители несколько раз задерживали "Рамаза Багдатського" и выдворяли за пределы страны, но он возвращался с чужими документами.

Оперативники уголовного розыска Киева вместе с коллегами из Киевской области задержали "вора в законе "Рамаза Багдатського" на территории области, сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Киеве.

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45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Человек, который в криминальной среде имеет статус «вора в законе», прибыл на территорию Украины в 2011 году и сразу направился в столицу. За семь лет правоохранители несколько раз задерживали и выдворяли за пределы нашей страны, но он возвращался с чужими документами.

"Установлено, что "Рамаз Багдатський" поддерживал связь с другими "ворами в законе", на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии - рейдерство и квартирные кражи", - сообщили в полиции.

«Учитывая, что человек не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных «вора в законе» будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, недавно полиция второй раз за полгода выдворила из Украины "вора в законе" по кличке "Профессор". Он организовывал "сходки" с целью распределения сфер среди угонщиков автомобилей и автомобильных грабителей.