На Волыни шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру

Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.

На Волыни шестилетняя девочка по неосторожности выстрелила из пневматической винтовки в голову своей младшей сестре.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, инцидент произошел вчера, 21 марта, около 14.00 в пгт Ратное.

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Полицейские предварительно выяснили, что 6-летняя девочка, жительница поселка Семеновка, в доме по месту жительства взяла пневматическое ружье, которое находилось в коридоре квартиры и по неосторожности выстрелил в голову своей 3-летней сестре. Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.

Пневматическое устройство направлено на проведение экспертизы.

Открыто уголовное производство по ст.264 (халатное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.