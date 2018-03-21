В Чернигове разоблачена группа лиц, готовивших антиукраинские акции

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и СБУ провели в Чернигове шесть обысков дома у лиц, подозреваемых в организации антигосударственных акций в Украине.

В Чернигове вчера было проведено несколько обысков, во время которых разоблачена группа лиц, готовивших антиукраинские акции.

Об этом сообщает пресс-группа управления СБУ в области.

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и СБУ провели в Чернигове шесть обысков дома у лиц, подозреваемых в организации антигосударственных акций в Украине.

Акции были направлены на нанесение вреда международному имиджу Украины и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

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Отмечается, что во время обысков были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с пометками мест, «георгиевские» ленты и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к противоправным антиукраинским акциям.

Обыски провели в рамках открытого уголовного производства по факту совершения ряда преступлений, в частности, «государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «создание преступной организации».