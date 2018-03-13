На столичном Подоле мужчина устроил стрельбу в магазине из-за конфликта с кассиром

13:43, 13 марта 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает полиция Киева. «Около 11.30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа », - отмечается в сообщении.

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На месте правоохранители установили, что конфликт возник между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину. «Скорая медицинская помощь» доставила ее в больницу.

У женщины ранение бедра. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Киев#стрельба#Подол