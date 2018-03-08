Вблизи Славянска двое военных устроили стрельбу
20:37, 08 марта 2018Происшествия
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Обстоятельства инцидента устанавливают Национальная полиция и Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины.
Стрельбу устроили военные / фото dnl.com.ua
Вблизи Славянска задержаны двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые устроили стрельбу.
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Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
«8 марта 2018 года возле г. Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны», - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента устанавливают Национальная полиция и Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины.
«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, после окончания проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», - подчеркнули в штабе.
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