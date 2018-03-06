В Одессе на улице нашли труп россиянки

По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

В Одессе на улице Генерала Петрова нашли труп женщины.

Как сообщил изданию "Odessa.online" сожитель умершей, женщина является гражданкой РФ. Мужчина нашел тело недалеко от тренажерного клуба «Смайл», где его подруга назначила ему встречу.

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На месте работает следственно оперативная группа. По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге на остановке обнаружили труп.