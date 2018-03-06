В Одессе на улице нашли труп россиянки

17:22, 06 марта 2018
Происшествия
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Мертвая молодая женщина лежала на тротуаре / фото УНИАН

Как сообщил изданию "Odessa.online" сожитель умершей, женщина является гражданкой РФ. Мужчина нашел тело недалеко от тренажерного клуба «Смайл», где его подруга назначила ему встречу.

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На месте работает следственно оперативная группа. По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге на остановке обнаружили труп.

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Теги: #россиянка Одесса#Труп Одесса