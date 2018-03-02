На Житомирщине спасатели оказывали помощь водителю автомобиля, который попал в кювет

Личный состав спасателей с помощью троса и пожарного автомобиля изъял транспортное средство из снежной ловушки.

На Житомирщине спасатели оказывали помощь водителю автомобиля, который перевозил хлеб и попал в кювет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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"Сегодня утром, 2 марта в 07:45 спасатели поселка Пулини оказывали помощь водителю автомобиля, который перевозил хлеб и попал в кювет на обочине одной из дорог. Личный состав спасателей с помощью троса и пожарного автомобиля изъял транспортное средство из снежной ловушки", - сказано в сообщении.

Спасатели обратились к жителям области с просьбой придерживаться правил безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем, особенно во время непогоды.