На Житомирщине спасатели оказывали помощь водителю автомобиля, который попал в кювет
17:00, 02 марта 2018Происшествия
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Личный состав спасателей с помощью троса и пожарного автомобиля изъял транспортное средство из снежной ловушки.
Водитель перевозил хлеб / фото ГСЧС
На Житомирщине спасатели оказывали помощь водителю автомобиля, который перевозил хлеб и попал в кювет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
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"Сегодня утром, 2 марта в 07:45 спасатели поселка Пулини оказывали помощь водителю автомобиля, который перевозил хлеб и попал в кювет на обочине одной из дорог. Личный состав спасателей с помощью троса и пожарного автомобиля изъял транспортное средство из снежной ловушки", - сказано в сообщении.
Спасатели обратились к жителям области с просьбой придерживаться правил безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем, особенно во время непогоды.
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