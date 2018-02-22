В Киеве мужчину, убившего жену и ее родителей ради квартиры и дома, пожизненно отправили в тюрьму

Мужчина сообщил в полицию о тройном убийстве, чтобы снять с себя подозрение, но его разоблачили за сутки.

Сегодня суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, который в 2016 году застрелил свою жену и ее родителей-пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«32-летний мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, и ему назначено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве мужчина, узнав, что его жена хочет развестись, ударил ножом адвоката и выбил зуб прохожемуВ прокуратуре напомнили, что в июне 2016 года мужчина, позвонив на спецлинию «102», сообщил, что нашел мертвыми свою жену и ее родителей. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями в течение суток было установлено, что это преступление совершил именно он.

Как выяснилось, мужчина, который официально нигде не работал, совершил тройное убийство, чтобы завладеть имуществом своей жены - квартирой в Киеве и домом ее родителей в Киевской области.

«С целью избежать наказания и снять с себя подозрения злоумышленник первым позвонил в полицию, чтобы его не заподозрили в совершенных убийствах», - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что в с. Жорновка Киево-Святошинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. На месте следственно-оперативная группа установила личности погибших - ими оказались супруги-пенсионеры и их 31-летняя дочь.

Во время осмотра места происшествия и гаражного помещения было обнаружено и изъято большое количество оружия и патронов к нему.