Полиция задержала стрелка, ранившего силовика под судом над мэром Одессы Трухановым

Правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Работники полиции задержали мужчину, который во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева применил оружие и ранил одного из правоохранителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

При этом, сказала Блищик, она не готова до проведения экспертизы говорить о том, из какого именно оружия осуществлялись выстрелы.

Читайте такжеМэра Одессы Труханова отпустили на поруки нардепа от БППВместе с тем, она уточнила, что это единственный пострадавший правоохранитель в результате столкновений под судом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд пикетировали около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс»». Они требовали отправить мэра Одессы за решетку. Пикетчики пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители помешали им. Позже возле суда возникли столкновения.