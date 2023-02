Увы, это будет не Rayman.

На днях Ubisoft подтвердила, что собирается принять участие в выставке Е3 2023, если она состоится. По словам генерального директора французского издательства Ива Гиймо, у компании хватает игр для демонстрации. В связи с этим доверенный инсайдер Том Хендерсон обратился к своим источникам и узнал, какую линейку проектов собирается представить Ubisoft. Как оказалось, в ней есть сюрприз.

Издательство планирует анонсировать возрождение своей "заброшенной" франшизы в формате одиночной игры. Хендерсону не удалось узнать, о какой серии идет речь, но это точно будет не Rayman. К потенциальным вариантам относятся Trials, Brothers in Arms, Driver и Grow Home.

Ранее в Сети витали слухи о новой двухмерной части Prince of Persia. Однако Ubisoft еще в сентября 2020 года анонсировала ремейк The Sands of Time. С тех пор проект неоднократно откладывался и сейчас не имеет даты релиза, но серию Prince of Persia все равно больше нельзя называть заброшенной.

Что касается других игр на мероприятии, то Ubisoft должна наконец-то показать геймплей Assassin's Creed Mirage и Assassin's Creed Nexus, если проекты не перенесут. А вот полноценные демонстрации Assassin's Creed Codename Red и Assassin's Creed Codename Hexe, скорее всего, состоятся позже.

Источники Хендерсона сообщили, что Ubisoft в целом стала более пугливой, когда дело доходит до объявления точной даты. После шести публичных переносов Skull and Bones компания больше не хочет торопиться и в дальнейшем будет только сильнее придерживаться такой политики.

Что покажет Ubisoft на Е3 2023

Just Dance 2024;

Assassin’s Creed Mirage;

Assassin’s Creed Nexus;

The Division Heartland;

XDefiant;

Avatar: Frontiers of Pandora;

Skull and Bones;

The Crew: Motorfest;

Второе дополнение к Mario: Sparks of Hope (первое под названием The Tower of Doom анонсируют и выпустят в ближайшее время).

Насчет мобильных игр точной информации нет, но Assassin's Creed Codename Jade, The Division Mobile и Rainbow 6 Mobile должны выйти до апреля 2024 года. Так что они могут быть представлены в рамках презентации. А вот на Beyond Good and Evil 2, ремейк Splinter Cell, Far Cry 7 и проект Massive Entertainment во вселенной "Звездных войн" лучше не рассчитывать. Все они находятся на ранней стадии разработки, поэтому Ubisoft максимум представит кинематографические трейлеры.

