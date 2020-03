За первые сутки в Call of Duty: Warzone сыграли 6 миллионов человек

За 24 часа с момента запуска в Call of Duty: Warzone сыграли шесть миллионов человек.

Об этом в Twitter сообщили разработчики.

Результат игры впечатляющий. Для сравнения: в "королевскую битву" Apex Legends в первые сутки поиграли 2,5 млн игроков.

Call of Duty: Warzone вышла 10 марта, она доступна бесплатно для всех игроков на консолях и PC. В игре есть популярный режим "Королевская битва", а также режим "Добыча", где акцент делается на сборе денег с последующей эвакуацией.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDutypic.twitter.com/GpDKJw5QD4