Activision Blizzard изъяла свои игры из сервиса GeForce Now

Игры пропали спустя неделю после официального запуска сервиса "облачного гейминга" от Nvidia.

Из облачного игрового сервиса GeForce Now пропали игры издателя Activision Blizzard.

Читайте такжеВ PUBG появится режим "Командный бой"

Библиотека, включающая Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и другие игры, удалена по запросу Activision, сообщает The Verge со ссылкой на представителя Nvidia.

Игры издателя пропали спустя неделю после официального запуска GeForce Now, и это очень необычно, потому что обычно из сервисов удаляются только отдельные продукты, а не целые каталоги.

В то же время в Nvidia отметили, что надеются продолжить работу с Activision Blizzard относительно вопроса возвращения игр на сервис.

GeForce Now - облачный сервис, благодаря которому при наличии высокоскоростного интернет-соединения можно играть в режиме 1080p 60fps на Windows, macOS и Android.

Напомним, в сети появился трейлер второго сезона шутера от первого лица – Call of Duty: Modern Warfare.