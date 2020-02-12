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Activision Blizzard изъяла свои игры из сервиса GeForce Now

15:33, 12 февраля 2020
Игры
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Из GeForce Now пропали игры Activision Blizzard / store.steampowered.com

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Библиотека, включающая Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и другие игры, удалена по запросу Activision, сообщает The Verge со ссылкой на представителя Nvidia.

Игры издателя пропали спустя неделю после официального запуска GeForce Now, и это очень необычно, потому что обычно из сервисов удаляются только отдельные продукты, а не целые каталоги. 

В то же время в Nvidia отметили, что надеются продолжить работу с Activision Blizzard относительно вопроса возвращения игр на сервис. 

GeForce Now - облачный сервис, благодаря которому при наличии высокоскоростного интернет-соединения можно играть в режиме 1080p 60fps на Windows, macOS и Android.

Напомним,  в сети появился трейлер второго сезона шутера от первого лица – Call of Duty: Modern Warfare.

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