Чтобы бороться со спекулянтами, "Укрзализныця" ограничит продажу билетов на поезд "Киев – Варшава – Киев" онлайн четырьмя в одни руки.

"Укрзализныця" с 10 ноября 2022 года переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 "Киев – Варшава", чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

Как сообщает пресс-служба компании, при этом количество билетов, которые можно купить на поезд "Киев – Варшава – Киев" онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, которые автоматически бронируют серии билетов одновременно, будут блокироваться IT-системой "Укрзализныци" автоматически и необратимо.

В "Укрзализныце" отметили, что по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения России в Украину, объемы международных перевозок выросли в 9 раз, было запущено 5 новых направлений в Европу.

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"Самым популярным остается прямой рейс "Киев – Варшава". На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограниченным является количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар следовать в польскую столицу. Вместе с тем участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, которые перепродают билеты "с рук" или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, выявлены случаи поддельных проездных документов", – говорится в сообщении.

Как приобрести билеты на поезд "Киев – Варшава"

Билеты на поезд "Киев – Варшава" доступны как на сайте "Укрзализныци", так и в ее официальном мобильном приложении. Кассиры в старом "ручном" формате эти билеты не будут реализовывать.

Продажа билетов онлайн на направления "Киев – Варшава" и "Варшава – Киев" будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса.

Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал заказов, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов пассажирам в доступном всем онлайн-канале).

Возврат билетов по варшавскому направлению, приобретенных онлайн, возможен лишь в претензионном порядке в кассах вокзала. Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные "боты", а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров.

Билеты на менее ажиотажные направления можно возвращать в обычном формате (например,"Киев – Хелм", откуда налажена удобная пересадка на Варшаву).

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