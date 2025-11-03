Организация призвала Кабинет Министров Украины не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов во время войны.

Всеукраинская ассоциация громад (ВАГ), которая представляет интересы сотен территориальных общин Украины, выступила против возможного повышения грузовых железнодорожных тарифов "Укрзализныци". По словам представителей ассоциации, такое решение повлечет цепной кризис, который ударит не только по бизнесу, но и по местным общинам и дорожной инфраструктуре.

В Ассоциации отмечают: после роста тарифов бизнес начнет массово переходить на автотранспорт, что приведет к разрушению местных дорог, большинство из которых находятся в критическом состоянии. В Украине более 118 тысяч километров дорог местного значения, и громады не имеют финансовых возможностей для их системного ремонта.

"Каждая тонна груза, которая вместо железной дороги пойдет на автодороги, станет прямой угрозой для дорог в громадах. Мы останемся без дорог, без возможности нормально доехать до больницы, школы или предприятия", - заявили в ВАГ.

Отдельно в ассоциации отмечают, что вопрос грузовых тарифов связан с убыточностью пассажирских перевозок. По прогнозам, в 2025 году убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци" превысят 25 млрд грн. Ранее эти потери покрывались за счет прибыли от грузовых перевозок, но такая система исчерпала себя.

"Если государство считает важным обеспечить людям доступ к поездам, оно должно это финансировать. Это нормальная европейская практика. Но это должно происходить точно не за счет бизнеса или уничтожения местных дорог", - отметили во Всеукраинской ассоциации громад.

Организация призвала Кабинет Министров Украины не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов во время войны, и создать прозрачный механизм финансирования пассажирских перевозок из госбюджета, чтобы снять это бремя с бизнеса и громад.

"Если Министерство развития громад позволит поднять тарифы, завтра громады будут платить за это разбитыми дорогами и потерянной логистикой. Мы не можем допустить, чтобы местное самоуправление стало заложником неэффективной тарифной политики", - подытожили в ВАГ.

Как известно, "Укрзализныця" готовится повысить на 40% грузовые тарифы на перевозки, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.

В свою очередь бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В частности, в EBA подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.