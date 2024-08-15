Стоимость билетов может зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

Государственная "Укрзализныця" сейчас обсуждает разработки модели, по которой предусматривается несколько тарифных изменений на пассажирские перевозки. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

"До конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты – это наше обязательство как социальной компании. Но это не означает, что мы подписываемся под отсутствием каких-либо изменений", – отметил Перцовский.

По его словам, рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса. Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупаются быстрее всего. Также предлагается гибкое ценообразование для всех классов "Интерсити+". При этом, могут быть установлены определенные ценовые "потолки".

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"Введение более гибкой, динамической тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, кому критична именно стоимость", – добавил руководитель пассажирского направления УЗ.

Перцовский отметил, что для базовых тарифов может предусматриваться на перспективу умеренная индексация с учетом инфляции.

"Укрзализныця" – последние новости

Недавно сообщалось, что ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорогуск сохранится до 30 сентября. В УЗ тогда объяснили, что временное ограничение некоторых поездов сохранится из-за ремонта инфраструктуры со стороны польской стороны.

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