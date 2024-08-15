В "Укрзализныце" рассматривают рост цен на билеты фото УНИАН, Александр Синица

Государственная "Укрзализныця" сейчас обсуждает разработки модели, по которой предусматривается несколько тарифных изменений на пассажирские перевозки. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

"До конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты это наше обязательство как социальной компании. Но это не означает, что мы подписываемся под отсутствием каких-либо изменений", отметил Перцовский.

По его словам, рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса. Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупаются быстрее всего. Также предлагается гибкое ценообразование для всех классов "Интерсити+". При этом, могут быть установлены определенные ценовые "потолки".

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"Введение более гибкой, динамической тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, кому критична именно стоимость", добавил руководитель пассажирского направления УЗ.

Перцовский отметил, что для базовых тарифов может предусматриваться на перспективу умеренная индексация с учетом инфляции.

"Укрзализныця" последние новости

Недавно сообщалось, что ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорогуск сохранится до 30 сентября. В УЗ тогда объяснили, что временное ограничение некоторых поездов сохранится из-за ремонта инфраструктуры со стороны польской стороны.

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