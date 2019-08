Китайская ZTE начала продавать свои первые 5G-смартфоны

Смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G имеет в частности, дисплей с активной матрицей на органических светодиодах в 16,43 см, тройную камеру с сенсором в 48 мегапикселей.

Китайская компания ZTE начала продажи собственных 5G-смартфонов - ZTE Axon 10 Pro 5G.

Об этом сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на заявление компании.

"Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE начал в понедельник продавать первые 5G-смартфоны на китайском рынке", - говорится в сообщении.

Смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G имеет в частности, дисплей с активной матрицей на органических светодиодах в 16,43 см, тройную камеру с сенсором в 48 мегапикселей.

Его стоимость составляет около 722 долларов.

Отмечается, что после того, как в июне китайское правительство выдало разрешение на коммерческое использование инфраструктуры сетей пятого поколения в стране, китайские телекоммуникационные компании и производители смартфонов пытаются быстро усилить свои позиции на рынке.

Как сообщалось, 29 июля китайская компания Huawei представила свой первый 5G-смартфон для коммерческого использования - Huawei Mate 20 X.

Как напоминает «Экономическая правда», американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".