Кроме лозунгов и рамочных норм, законопроект вообще не имеет никакой конкретики, считает эксперт.

Закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" №11355, который приняла Верховная Рада, оставит Украину без промышленности уже через 10 лет, если в него не будут внесены изменения. Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По его словам, речь идет о норме, которая заставляет предприятие уже сейчас взять на себя обязательства или модернизировать промышленные установки до европейских норм за 10 лет, или просто закрыть их через этот срок. При том, что неизвестно, сколько лет в Украине еще продлится война, и когда промышленность получит инвестиции для модернизации.

"Знаете ли вы, когда закончится война? Не знаете? И я не знаю. А вот депутаты - знают. Потому что они убеждены, что за 10 лет мы не просто выиграем эту войну. Но и полностью отстроим всю промышленность. Поэтому Закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" предусматривает для экологической модернизации промышленности времени даже меньше, чем в ЕС", - указал Олейник.

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Он пояснил: закон предусматривает, что целые отрасли украинской экономики, которые за 10 лет не смогут построить с нуля новое производство, которое будет соответствовать нормам ЕС, должны будут закрыться, и уже сейчас они должны обязаться это сделать.

"Еще раз: в условиях войны, абсолютной неопределенности и отсутствия какого-либо финансирования, бизнесу предлагают взять обязательство за 10 лет полностью перестроить агрегаты. Или - закрыть. При этом, кроме лозунгов и рамочных норм, законопроект вообще не имеет никакой конкретики. Неясно, где, на каких условиях и когда украинский бизнес сможет получить доступ к финансированию. Неясно также, как вести строительство - во время военных действий, отключения электроэнергии и ее безумной стоимости, а также ежедневных "прилетов" на производственные площадки", - подчеркнул Олейник.

При этом, по его словам, эта директива ЕС действует уже более 14 лет, и в Европе до сих пор есть установки, которые получают отступления и продолжают работать по устаревшим нормативам выбросов. Хотя европейские промышленники, в отличие от наших, всячески поддерживаются государством и получают льготное финансирование для масштабной модернизации.

"Остатки крупной промышленности - коксо-химические заводы, машиностроение, энергетика, цементная и химическая промышленность, - оказались под прямым ударом тотального закрытия уже через 10 лет. Крупные бизнес ассоциации неоднократно обращались в экологический комитет и просили увеличить срок такого специального разрешения хотя бы до 15 лет. К сожалению, безрезультатно. Вместо того, чтобы поддержать украинскую промышленность, создание и сохранение рабочих мест в Украине, экологический комитет подложили бомбу замедленного действия под промышленные объекты. И фактически поставили в неопределенность большое количество местных общин, для которых крупная промышленность часто выступает градообразующим объектом", - резюмировал Олейник.

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