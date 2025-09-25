Высокая цена электроэнергии делает производство металла в Украине убыточным, - Лонгобардо

В 2022-2024 годах убыток АрселорМиттал Кривой Рог составил почти 2,1 млрд долл.

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что стремительный рост стоимости электроэнергии в Украине поставил под угрозу стабильность работы возглавляемого им горно-металлургического комбината на Днепропетровщине.

Как отметил Лонгобардо во время конференции United by mining, в последние годы в Украине наблюдался существенный рост стоимости электроэнергии, а в первой половине 2025 года она была самой дорогой в Европе. В результате доля электроэнергии в себестоимости продукции АМКР выросла в три раза.

"Сейчас регуляторная среда в Украине не способствует развитию металлургической и горнодобывающей промышленности. Мы окружены естественными монополиями, которые перекладывают свои убытки на бизнес, повышая тарифы. Мы не можем переложить их дальше на наших клиентов, поскольку продаем товары, цены на которые регулируются мировым рынком. В результате наше производство является убыточным уже четвертый год подряд", - подчеркнул Лонгобардо.

Видео дня

В то же время завод продолжает работать благодаря финансовой поддержке материнской компании, которая уже инвестировала более 1 миллиарда долларов. Он убежден, что такая ситуация не может продолжаться дальше.

"Общий чистый убыток в 2022-2024 годах составил почти 2,1 млрд долл. Главной причиной этих убытков в последние годы является резкое повышение тарифов на электроэнергию, установленных государственной генерирующей компанией, занимающей монопольное положение на украинском рынке", - отметил гендиректор АМКР.

Лонгобардо призвал правительство ввести механизмы поддержки бизнеса, в частности применить систему прайс кэпов для энергоемких предприятий, создать конкурентную среду на украинском рынке для государственных генерирующих компаний и создать условия для заключения долгосрочных контрактов.