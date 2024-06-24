Он провел встречу с президентом Польши.

Пекин выступает против того, чтобы "нормальную торговлю" между Россией и Китаем использовали для его очернения.

Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, сейчас необходимо избежать расширения и обострения войны в Украине, поспособствовать "охлаждению ситуации" и создать условия для мирных переговоров.

"Это отвечает интересам международного сообщества, в том числе Европы. Китай выступает против того, чтобы под предлогом нормальной торговли между Китаем и Россией некоторые люди переводили конфликт в другое русло и очерняли Китай. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса и продвижению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - говорится в сообщении. Видео дня

Также в сообщении Министерства иностранных дел страны отмечается, что Польша готова играть конструктивную роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем.

Сотрудничество КНР и России

Как известно, США, Великобритания и другие страны обвиняют Пекин в оказании Москве поддержки, которая позволяет ей и дальше вести войну против Украины.

В Китае говорят, что не отправляют оружие России и выступают за прекращение поставок оружия "на поле боя". Также они призывают к мирным переговорам, однако отказались отправить своих представителей на мирный саммит в Швейцарии,

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