Теперь Россия полагается на свою и белорусскую электронику.

Украина все чаще находит российскую и белорусскую электронику в обломках ракет, которые выпускает по ней Россия. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает Reuters.

Такие слова свидетельствуют о том, что РФ все чаще заменяет контрабандные западные компоненты, на которые она ранее полагалась во время войны в Украине.

В частности Украина начала чаще выявлять российские и белорусские печатные платы и компьютерные чипы в ракетах "Искандер", которые постоянно использует РФ с момента полномасштабного вторжения.

"В ракете "Искандер" 2025 года, по сравнению с "Искандером" 2022 года, меньше европейских и американских (компонентов), а больше российских и белорусских", - отметил Власюк.

Чиновник подчеркнул, что чипы имеют более низкое качество, чем западные, но это не влияет на характеристики ракет.

"Они имеют возможность производить чипы низкого качества - пока что. Со временем они станут лучше", - предупредил Власюк.

В Reuters добавили, что Запад пытается перекрыть доступ РФ к современным иностранным компонентам и микросхемам, используемым в вооружении, которое Россия применяет по Украине.

"Киев часто обнаруживал западную электронику в российских ракетах и давил на производителей, чтобы они усилили контроль за своим экспортом", - напомнили в публикации.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны блока продлили санкции против Москвы. По ее словам, Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.

"Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам", - заверила Каллас.

Она добавила, что в новом пакете санкций были рассмотрены "дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

В то же время американский сенатор Линдси Грэм после атаки РФ на Польшу заявил, что Конгресс США готов поддержать более жесткие санкции против России. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прав, когда призывает страны Европы ввести пошлины против Китая и Индии, "которые покупают дешевую российскую нефть, доходы от которой питают военную машину Путина".

"К Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Также надеюсь, что вы следите за этим", - отметил Грэм.

