В позапрошлом году крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,3%.

Экономика Германии, которая является крупнейшей в Европе, сократилась второй год подряд в 2024 году. Об этом со ссылкой на официальные данные Федерального статистического управления сообщает CNN.

Немецкая экономика сократилась на 0,2% за год и на 0,1% в последнем квартале 2024-го. Агентство напоминает, что в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3%. Последний раз два года подряд она переживала спад еще в начале 2000-х.

Таким образом, Германия превратилась из экономического локомотива ЕС в страну, которая демонстрирует одну из худших динамик в еврозоне.

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Специалисты отмечают, что ориентированная на экспорт немецкая экономика страдает от слабого мирового спроса и растущей конкуренции, особенно со стороны КНР.

Сегодня немецкое промышленное производство остается примерно на 10% ниже уровня, который был до пандемии. Пожалуй, наиболее показательной здесь является ситуация с немецким автопроизводителем Volkswagen.

Напомним, осенью стало известно о планах концерна закрыть несколько заводов в Германии и уволить десятки тысяч работников. А в конце года сообщалось, что продажи Volkswagen упали в 2024-м на 2,3%.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время стагнация продолжится - в течение 2025 года можно ожидать лишь медленного восстановления немецких экономических показателей.

Сокращение немецкой экономики не предвещает ничего хорошего для европейской экономики в целом. Последняя до сих пор борется с последствиями пандемии, а теперь ко всем этим проблемам добавится еще одна - напряженные отношения с США.

Трамп и Европа - сложные взаимоотношения

Напомним, Трамп призвал европейских союзников по НАТО выделять 5% своего ВВП на оборону. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в Европе, а некоторые специалисты даже назвали ее "бредом и безумием".

Кроме этого, продолжается "эпопея" с инициативной избранного президента США по присоединению Гренландии - автономной учредительной страны в составе Королевства Дания и самого большого острова Земли. Недавно союзники Трампа представили законопроект о разрешении на покупку Гренландии.

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