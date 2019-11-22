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Министр инфраструктуры инициирует увольнение скандальной заместительницы

16:32, 22 ноября 2019
Разное
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Криклий инициирует увольнение Клитиной / фото УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующий Кабмин внесет представление относительно освобождения от должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером.

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«Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, - на следующий Кабмин внести представление относительно увольнения заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности», - написал Криклий на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что Клитина должна была озвучить свои претензии в лицо или обратиться в правоохранительные органы.

«Уважаемой госпоже Клитиной, до недавнего времени еще человека, которого я считал членом команды, напоминаю - если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, - то необходимо было сделать соответствующие обращения в правоохранительные органы. Ну и, собственно, я не совсем понимаю, как можно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично предположить, что увольняется по собственному желанию, а не пытается через чат с господином Джокером стать министром», - написал он.

Криклий сообщил, что после возвращения Клитиной из командировки имел с ней откровенный разговор.

«Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания считать, что она не совсем нормально, как член команды, себя повела. Еще раз повторюсь, это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в информпространстве, потому что это просто опасно. Если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем», - подчеркнул он.

По словам Криклия, когда он предложил по собственному желанию уйти с должности, то Клитина дала понять, что хочет начинать собственную политическую карьеру и будет использовать ситуацию для того, чтобы бороться за пост министра.

При этом министр подчеркнул, что в команде ей будет трудно работать.

«Я с первых дней абсолютно всем заместителям, независимо от направления, говорил - если у вас есть недоразумения в команде, если вы не можете продемонстрировать свои лидерские качества и люди, работающие в министерстве, вас не поддерживают, не разделяют ваше видение и не могут с вами сработаться, это означает, что вы не лидер. Это означает, что вы не имеете достаточных качеств для того, чтобы быть на руководящей должности», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы она попала на свою должность через постель.

Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры. На вопрос от Джокера, "потянула" бы она Мининфраструктуры, Клитина ответила: "Потянула бы".

Также Клитина негативно оценила деловые качества министра инфраструктуры Владислава Криклия. Так, чиновница написала, что министр принимает на работу коррупционеров, что-то "мутит" с тендерами на «Укрзализныце», а на ключевых должностях в министерстве – люди олигарха Рината Ахметова.

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Теги: #скандал#Мининфраструктуры