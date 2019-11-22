Министр инфраструктуры инициирует увольнение скандальной заместительницы

По словам Криклия, когда он предложил ей уволиться по собственному желанию, то Клитина дала понять, что хочет начинать собственную политическую карьеру и будет использовать ситуацию, чтобы бороться за пост министра.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующий Кабмин внесет представление относительно освобождения от должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером.

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«Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, - на следующий Кабмин внести представление относительно увольнения заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности», - написал Криклий на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что Клитина должна была озвучить свои претензии в лицо или обратиться в правоохранительные органы.

«Уважаемой госпоже Клитиной, до недавнего времени еще человека, которого я считал членом команды, напоминаю - если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, - то необходимо было сделать соответствующие обращения в правоохранительные органы. Ну и, собственно, я не совсем понимаю, как можно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично предположить, что увольняется по собственному желанию, а не пытается через чат с господином Джокером стать министром», - написал он.

Криклий сообщил, что после возвращения Клитиной из командировки имел с ней откровенный разговор.

«Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания считать, что она не совсем нормально, как член команды, себя повела. Еще раз повторюсь, это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в информпространстве, потому что это просто опасно. Если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем», - подчеркнул он.

По словам Криклия, когда он предложил по собственному желанию уйти с должности, то Клитина дала понять, что хочет начинать собственную политическую карьеру и будет использовать ситуацию для того, чтобы бороться за пост министра.

При этом министр подчеркнул, что в команде ей будет трудно работать.

«Я с первых дней абсолютно всем заместителям, независимо от направления, говорил - если у вас есть недоразумения в команде, если вы не можете продемонстрировать свои лидерские качества и люди, работающие в министерстве, вас не поддерживают, не разделяют ваше видение и не могут с вами сработаться, это означает, что вы не лидер. Это означает, что вы не имеете достаточных качеств для того, чтобы быть на руководящей должности», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы она попала на свою должность через постель.

Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры. На вопрос от Джокера, "потянула" бы она Мининфраструктуры, Клитина ответила: "Потянула бы".

Также Клитина негативно оценила деловые качества министра инфраструктуры Владислава Криклия. Так, чиновница написала, что министр принимает на работу коррупционеров, что-то "мутит" с тендерами на «Укрзализныце», а на ключевых должностях в министерстве – люди олигарха Рината Ахметова.