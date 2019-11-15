Рябошапка показал сообщение от пранкера "Джокера" с извинением (фото)

Рябошапка отметил, что ничего не ответил на это сообщение.

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что ставший известным благодаря перепискам с депутатами пранкер Джокер писал и ему.

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В интервью «Настоящему Времени» Рябошапка сообщил, что Джокер извинился за использование его имени. При этом в показанном генпрокурором сообщении пранкер извиняется за использование фото.

«Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков», – сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что ничего не ответил на это сообщение.

Он также заверил, что не знает, кто скрывается за именем Джокера.

«Да сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды», – сказал Рябошапка.

Отметим, ранее в сети появились скриншоты переписки, в которых от имени генпрокурора с депутатами общался пранкер, называющий себя "Джокером".