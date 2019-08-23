Минрегион намерен создать электронный кабинет застройщика

Кроме того, для сведения к нулю необоснованных отказов, Минрегион планирует реализовать идею открытого и прозрачного рассмотрения разрешений.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) с целью преодоления коррупционных рисков в сфере строительства намерено в ближайшее время запустить электронный кабинет застройщика.

Как сказано на правительственном портале со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, крупнейшие коррупционные риски в этой отрасли на сегодняшний день существуют при выдаче разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ).

Читайте такжеПенсионный фонд начал оцифровку 10 миллионов пенсионных дел

"Поэтому, прежде всего, нужно внедрить эффективный электронный кабинет застройщика. Это даст возможность быстро и удобно получать разрешительные документы в строительстве", - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

Кроме того, для сведения к нулю необоснованных отказов, Минрегион планирует реализовать идею открытого и прозрачного рассмотрения разрешений.

"Скажем, заказчик подает документы, получает отказ и не понимает почему, в чем проблема, над чем нужно работать. Поэтому необходимо воплотить принципы прозрачности комиссии, которая действует при ГАСИ", - подчеркнул замминистра.

По его словам, это можно обеспечить с помощью онлайн-трансляции заседаний, видеозаписей в открытом доступе на сайте, а также с помощью личного присутствия заказчика на заседании этой комиссии.

Читайте такжеВ Украине запустили электронную регистрацию ООО

"Если есть какие-то замечания, то (заказчик - УНИАН) может апеллировать, а в конце заседания получает протокольное замечание. Внедрив такую практику, мы снизим необоснованные отказы к нулю", - подытожил чиновник.

Как сообщал УНИАН, еще в ноябре 2018 года в Минрегионе сообщили об идее создать электронный кабинет застройщика с подключением всех необходимых реестров, что минимизирует участие чиновника в разрешительных процедурах. Следующим нововведением должно было стать подключение органов местного самоуправления к системе «Прозрачная ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция)" и привлечение общественных инспекторов на местах к работе в системе ГАСИ.

Государственная архитектурно-строительная инспекция с 1 ноября 2018 года регистрирует все разрешительные документы в открытой системе под названием «Прозрачная ГАСИ».