В частности, были оштрафованы "ПриватБанк", "Банк Альянс" и "Асвио Банк".

В ноябре Национальный банк Украины применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что у некоторых банков и небанковских финансовых учреждений зафиксировали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, НБУ оштрафовал АО "Банк Альянс" на 15,05 миллиона гривень, АО КБ "ПриватБанк" - на 10 миллионов гривень, а АО "Асвио Банк" - на 2,4 миллиона гривень. Также штраф получило ООО "Вей Фор Пей" (15,35 миллиона гривень) за ненадлежащие организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

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Кроме того, ЧАО "УФГ" оштрафовали на 255 тысяч гривень за ненадлежащую проверку новых клиентов, а именно неосуществление идентификации и верификации клиента.

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Ранее УНИАН сообщал, что НБУ представил новые памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!". Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка с 19 декабря.

Кроме того, выяснилось, что зарплаты чиновников в Украине с начала года выросли на 49%. Самые низкие зарплаты среди чиновников у работников Национальной службы посредничества и примирения.

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