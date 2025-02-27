Revolut Bank UAB не получал никаких разрешений, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

Национальный банк прокомментировал официальное заявление компании Revolut относительно выхода на украинский банковский рынок.

Revolut Bank UAB - это иностранный банк, зарегистрированный в Литве, который предоставляет финансовые услуги на основе лицензии, позволяющей ему работать в странах Европейского Союза.

"Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности", единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения Национального банка. При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели", - говорится в сообщении регулятора.

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Отмечается, что вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также является предметом консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта.

В НБУ сообщили, что на сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

"Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным подчеркнуть, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований", - подчеркнул регулятор.

Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

"Учитывая сложившуюся позицию и в пределах предоставленных законодательством полномочий, Национальный банк Украины подчеркивает, что будет действовать в рамках определенного законодательством пруденциального мандата и принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение стабильности банковской системы Украины, реагирование на нарушения законодательства для защиты интересов вкладчиков и клиентов банков", - говорится в сообщении.

Расширение деятельности банка Revolut - что известно

В феврале 2025 года на сайте литовского банка Revolut появилась информация, что Revolut предлагает услуги для жителей Украины.

"Revolut, глобальное финансовое приложение с более чем 50 миллионами клиентов во всем мире, сегодня объявил о расширении своих услуг для украинцев вместе с новой международной кампанией пожертвований для Украины, которая включает специальную версию карты Clear Sky", - говорится в сообщении на сайте банка.

Также отмечалось, что для обеспечения безопасного процесса регистрации для украинских пользователей, Revolut сотрудничает с "Дією".

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