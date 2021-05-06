Реструктуризация долгов Фонда гарантирования вкладов, повышение гарантированной суммы и распространение гарантий на Ощадбанк - эти вопросы будут нормированы в законопроекте, который готовится к представлению в ВР. По словам экспертов, это решение давно назрело.

Несколько месяцев назад Совет по финстабильности сдвинул с места давно назревший вопрос реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством. Эти долги сформировались в 2014-16 гг., когда обанкротилось почти 100 банков, и Фонд выплатил двум миллионам вкладчиков 90 млрд грн. Для этого ему пришлось взять в долг 80 млрд грн кредитов от НБУ и Минфина под рыночные 10-14%.

Впрочем, к 2020 г. ФГВ уже рассчитался с Нацбанком, вернув вместе с процентами 25,5 млрд грн; досрочно рассчитывается с Минфином. Но, даже вернув более 45 млрд грн, он все еще должен госбюджету около 50 млрд «тела» кредитов и более 60 млрд грн процентов с графиком начисления на следующие 10 лет.

Такое положение дел не позволяет развиваться банковской системе, в частности, решить давно назревшие вопросы повышения гарантированной суммы вкладов и распространения гарантий на новых участников. Поэтому решением Совета по финансовой стабильности было решено перевести долги фонда в условные обязательства.

"Реструктуризация не означает, что государство «дарит» Фонду его долг. Это означает, что большая часть, а именно проценты, будет погашаться из средств, взысканных с бывших акционеров обанкротившихся банков и связанных лиц за причиненный ими ущерб, - объясняет финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко. - Перечисление в Министерство финансов по "телу" кредита будет осуществляться в случае достаточности капитала фонда для обеспечения будущих рисков".

Убытки, о которых говорят в ФГВ, – это не менее 230 млрд грн долгов перед кредиторами неплатежеспособных банков в результате массового вывода денег из этих банков еще до их банкротства. Фонд судится за возврат этих средств с акционерами банков в украинских судах, а с недавних пор – уже и за рубежом.

"Предложенная модель погашение долгов Фонда может стать намного эффективнее нынешней, ведь есть конкретный источник происхождения средств для уплаты основной суммы долга и процентов и не предполагается списание. В последнее время правительство демонстрирует настроенность взяться за возврат средств, выведенных из банков, и недавно заработала межведомственная рабочая группа по возврату таких активов, которую возглавляет премьер. Если не медлить с подготовкой законодательства, которое позволит направить взысканные средства на возврат долгов, это будет существенным источником наполнения госбюджета", - говорит руководитель практики реструктуризации KPMG Украина Юрий Федоров.

Сейчас Фонд рассчитывается по своим долгам из регулярных взносов действующих банков, но в случае реструктуризации высвободившиеся средства пошли бы на развитие системы гарантирования, а именно:

Повышение гарантированной суммы

К 2014 г. гарантированная сумма в 200 000 грн равнялась 25 000$, однако по нынешнему курсу это чуть более 7 000$. По данным опросов, большинство пользователей банковских услуг считают, что гарантированную сумму пора повышать. В планах ФГВ – поэтапное повышение до 600 000 грн, а со временем - до европейского уровня в 100 000 Евро. Однако предпосылкой для повышения, как прописано в решении Совета по финстабильности, должна стать все та же реструктуризация долгов ФГВ.

Присоединение Ощадбанка к системе гарантирования

Вопреки мировой практике, государственный Ощадбанк до сих пор не входит в систему гарантирования. Его разгосударствление и включение в ФГВ, как и решение вопроса долгов фонда, заложено в Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Однако сложно представить, как ФГВ, имея более 100 млрд грн долгов, мог бы обеспечить гарантии банка с депозитным портфелем в 120 млрд грн. Без принятия закона о реструктуризации другие банки фактически заплатят из собственного кармана за присоединение такого участника.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, нужно решить вопрос долгов ФГВ, чтобы двигаться дальше. "Должны признать, что у Фонда гарантирования не будет возможности полностью оплатить долг, поскольку он намного больше, чем потенциальное количество и качество активов в управлении Фонда. То, что Фонд получил от обанкротившихся банков, во много раз меньше стоит, чем необходимо выплатить кредиторам. Поэтому понятно, что этот долг надо реструктуризировать", - говорит эксперт.

По мнению аналитиков, пришло время развивать отечественную систему гарантирования в соответствии с современными реалиями. И важно сделать это комплексно.

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Автор: Иван Бойко