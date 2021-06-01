Законопроектом, в частности, предлагается расширить возможности для кредитных союзов предоставлять новые виды услуг.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о кредитных союзах, который призван расширить возможности и перспективы развития кредитных союзов и актуализировать требования регулирования и надзора за ними с учетом международных практик.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О кредитных союзах" (№ 5125) за основу проголосовали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, действующий закон Украины "О кредитных союзах" был принят около 20 лет назад, и его положения не учитывают последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры

Новым законопроектом, в частности, предлагается расширить возможности для кредитных союзов предоставлять новые виды услуг, повысить уровень доступности финансовых услуг для широких масс, усовершенствовать требования к лицензированию и корпоративному управлению в кредитных союзах.

Также документ предлагает внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза, а также усовершенствовать процедуру добровольного и принудительного выхода кредитных союзов с рынка.

Закон о "сплите": что нужно знать

Верховная Рада в 2019 году приняла закон о «сплите».

Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля 2020 года переходят к Национальному банку Украины, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

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Автор: Екатерина Жирий