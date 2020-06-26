Экономика Украины вернется к докарантинным значениям к 2024 году - представитель МВФ

По прогнозу Международного валютного фонда, уровень ВВП Украины в конце следующего года будет на 6% ниже, чем в 2019 году.

Украина вернется к докарантинным значениям уровня развития экономики к 2024 году. Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман на встрече Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает пресс-служба ЕБА.

"В следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году", - цитируются в сообщении слова представителя МВФ.

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Также Люнгман перечислил основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ.

Среди долгосрочных целей – борьба с коррупцией, реформирование институтов органов взыскания – Налоговой и Таможенной служб, внедрение судебной реформы, приватизация, развитие финансового сектора.

"Также ожидается, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики составит 5,2%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле.

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