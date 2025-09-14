Отмечаеется, что сентябрь в целом способствует стабилизации курса валют в Украине.

На валютном рынке Украины до 21 сентября внимание будет приковано к курсу евро, а вот курс доллара будет относительно спокойным. При этом не стоит ожидать существенных последствий от возможных колебаний валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что общая экономическая ситуация позволяет рассчитывать на более крепкую гривну, а значит давление на валютный рынок спадет.

По его мнению, курс доллара в Украине с 15 по 21 сентября будет находиться в пределах 41,15 - 41,6 гривни на межбанке и 41,15 - 41,50 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 21 сентября будут стоить 4115 - 4150 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41150 – 41500 гривень.

Что касается евро, то банкир ожидает, что европейская валюта до 21 сентября будет находиться в пределах 47,5 - 49 гривень на межбанке и 47,5 - 49 гривень на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине в этот период будут стоить 4750 – 4900 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 47500 – 49000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на сентябрь

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что курс доллара в Украине в сентябре будет достаточно прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

